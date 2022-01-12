العراق يحقق مكاسب نفطية بعد زيادة انتاج اوبك

2022/01/12 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضخت 13 دولة في أوبك، 28.04 مليون برميل

يومياً من النفط الخام، خلال شهر كانون

الأول الماضي، بزيادة 190 ألف برميل في

اليوم عن تشرين الثاني، في حين ضخ تسعة

شركاء من خارج أوبك 13.98 مليون برميل

يومياً، بز

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