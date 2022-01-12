الأنواء الجوية تتوقع هطول الأمطار في مناطق بالعراق بدءا من الخميس

2022/01/12 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن

توقعات حالة الطقس في البلاد خلال

الأيام المقبلة، متوقعةً هطول أمطار في

مناطق عدة بدءاً من يوم غد الخميس.

وقالت الأنواء الجوية في بيان، إنّ طقس

المنطقة الشمالية ل

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