إيران: العالم هو الخاسر الأكبر من فقدان الشهيد سليماني

2022/01/12 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت القوات المسلحة الإيرانية، الإدارة الأمريكية، بأنها المسؤولة الأولى عن زعزعة الأمن في الكرة الأرضية، معتبرا ان العالم هو الخاسر الأكبر من فقدان الشهيد قاسم سليماني.وقال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريحات صحفية، إنه “لا تحدث على وجه البسيطة زعزعة للأمن إلا بدعم الأمريكان وإسنادهم”، مؤكدا أن […]

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