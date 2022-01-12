قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2022

2022/01/12 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن هناك فجوة آخذة في الاتساع بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها عندما يتعلق الأمر بحريات السفر.

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