2022/01/12 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تستلم القوات المسلحة الروسية المزيد من منظومات صواريخ “تور-إم2” المضادة للطائرات.وتعتبر منظومة “تور-إم2” أحدث وسيلة دفاع جوي قريبة المدى بإمكانها إصابة الأهداف الجوية بفعالية وتوفير الحماية للقوات الصديقة.ويمكن استخدامها لحماية المنشآت المدنية الهامة أيضا من الهجوم الجوي.وقد جرى استخدام منظومات “تور” لحماية مدينة سوتشي حين استضافت الألعاب الأولمبية.ويمكنها أن تدافع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتسلم مزيدا من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتسلم مزيدا من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).