زيدان يؤكد على ضرورة تأمين المنافذ والشريط الحدودي

2022/01/12 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي في مقر مجلس القضاء الأعلى، وبحث معه تأمين المنافذ الحدودية.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، ان "زيدان شدد على ضرورة تأمين المنافذ الحدودية والشريط الحدودي واحكام السيطرة على كافة البضائع الواردة للبلد من عمليات التزوير او التلاعب بالمال العام وضمان فحص كافه البضائع".

واضاف، انه "تم التأكيد على مواصلة بذل الجهود في ضبط المخالفين وانزال اقصى العقوبات بحقهم بموجب القانون مشيرا الى ان ملف المنافذ الحدودية شهد تغيير ملحوظ في ظل الادارة الحالية لهيأه المنافذ".

وأشار الى تقديم رئيس الهيأة "عرض عن عمل الهيأة وأبرز العمليات التي نفذتها كوادر هيأة المنافذ الحدودية، فضلا عن تقديمه خلاصة كاملة عن آلية العمل بالتدقيق الالكتروني المعتمدة في كافة المنافذ الحدودية والتي من خلالها تم ضبط العديد من عمليات التزوير ومنع عمليات التهريب والهدر بالمال العام".

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