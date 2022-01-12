رسميا.. ترشيح 44 شخصا بينهم نساء لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/12 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، باعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "عدد المرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن بشكل رسمي بلغ (44) شخصاً".

وأضاف، ان "من ضمن المرشحين عدد من النساء".



بدون ان يكشف عن اعدادهن.

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