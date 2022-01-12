مصرف النهرين يصدر ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة

2022/01/12 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مصرف النهرين الاسلامي / أحد تشكيلات وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن اصدار ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي.

وقالت مديرة قسم الدراسات لمى عبدالعزيز مصطفى بالمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم): ان "الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة /2019 والموطنة رواتبهم لدى مصرفنا (حصرا) ،ويستنثى منهم من حصل على قروض ميسرة من احد المصارف ، وان يكون العامل لديه خدمة لاتقل عن (2) سنة في احدى دوائر البلدية ومستمر بالخدمة".

واضافت: "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد او اكثر من دوائر الدولة شريطة ان يعادل نصف صافي راتبه ضعف القسط الشهري ، وان تتناسب مدة السداد مع سن الاحالة على التقاعد لطالب التمويل وكفلاءه".

ولفتت الى ان "هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيلات المصرفية المقدمة لهذه الشريحة المهمة أسوة بباقي الفئات".

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