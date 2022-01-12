خبير امني اردني: الانسحاب الأميركي من العراق اكذوبة لتكثيف عملياتها المخابراتية

2022/01/12 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعتبر الخبير الاستراتيجي الأمني بشؤون الاستخبارات الامريكية والدولية، محمد احمد الروسان، الاربعاء ، أن الانسحاب الأمريكي من العراق ماهي الا أكذوبة وهو اعادة تموضع وانتشار مع تكثيف لعملياتها المخابراتية عبر وكالة المخابرات المركزية الامريكية .وقال الروسان في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يخطىء من يعتقد أن الأميركيين ينسحبون من المنطقة بدون مقاومة حقيقية بالسلاح والسلاح […]

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