2022/01/12 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3JZzAp9-aeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما الذي أجبر هذا الشاب العراقي على قتل عائلته بأكملها؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما الذي أجبر هذا الشاب العراقي على قتل عائلته بأكملها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).