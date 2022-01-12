2022/01/12 | 12:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ulRxL0n8lPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سباق منصب رئاسة الجمهورية بين مفاوضات الأحزاب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سباق منصب رئاسة الجمهورية بين مفاوضات الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).