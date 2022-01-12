تصنيف جديد: الجواز العراقي الآخر عربيا والاضعف عالميا

2022/01/12 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لمؤسسة هانلي لتصنيف جوازات السفر العالمية، عن استمرار الجواز العراقي بتذيل قائمة افضل الجوازات على المستوى العربي والعالمي.ونقل موقع البوابة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المؤسسة قولها، إن ” المرتبة الثانية عربيا كانت من نصيب قطر الذي يحتل التصنيف 53 عالميا حيث يمنح جواز السفر القطري حامله السفر […]

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