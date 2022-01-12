الكتلة الصدرية في تعليق جديد: الأغلبية الوطنية انتاج عراقي

2022/01/12 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، حسن العذاري، الاربعاء، ان الأغلبية الوطنية انتاج عراقي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر العذاري في تدوينة مقتضبة، اطلع عليها "ناس" (12 كانون الثاني 2022)، ان "الأغلبية الوطنية انتاج عراقي".

وختمها بوسم "الكتلة الصدرية الأكبر والأقدر".

وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تأكيده على المضي بتشكل حكومة "اغلبية وطنية"، فيما أكد ان بابه مفتوح لبعض من "مازلنا نحسن الظن بهم".

وشدد الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الثاني 2022)، على "عدم السماح لأحد كائنا من كان ان يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي..



فالحكومة القادمة حكومة قانون لامجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

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