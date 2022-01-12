المطران آسادوریان يهنئ الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان

2022/01/12 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم رئيس مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، المطران آقاك آسادوریان، اليوم الاربعاء، بالتهاني والتبريكات، لمحمد الحلبوسي بمناسبة انتخابه كرئيس لمجلس النواب لدورة نيابية ثانية.وقال المطران في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، تلقينا ببالغ الفرح والسرور نبأ انتخابكم رئيسا لمجلس النواب العراقي لدورته الخامسة، […]

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