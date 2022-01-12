قطار الكتلة الأكبر يقترب من حسم منصب رئيس الجمهورية

2022/01/12 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفق سياقات المواقيت الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، تترقب الأوساط السياسية حسم منصب الرئيس، وسط توقعات بترشيح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية، بعد التقارب الملموس بين الكتلة الصدرية ومواقف كردية.

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