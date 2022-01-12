محافظة عراقية يصيبها الهلع عند نزول الامطار !

2022/01/12 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما حل بقضاءِ الشرقاط شَمالِي محافظةِ صلاحِ الدينِ الموسِمَ الماضي جراء السيول والامطار جدّد المخاوفَ لدى مواطني المحافظةِ سيما سكنةِ المناطقِ المحاذيةِ لنهرِ دجله.

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