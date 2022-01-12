إندلاع حريق داخل مذخر أدوية في الحارثية

2022/01/12 | 12:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إندلع، اليوم الأربعاء، حادث حريق داخل مذخر ادوية بمنطقة الحارثية في العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشراف مدير دفاع بغداد الكرخ العميد احمد سلمان محمد وبمشاركة 7 فرق اطفاء تمكن الدفاع المدني في جانب الكرخ من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل …

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