تظاهرات لموظفي شركة كاله في كربلاء للمطالبة بحقوقهم

2022/01/12 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… تظاهر العشرات من موظفي شركة “كاله”، الأربعاء، احتجاجا على تسريح عدد كبير من العمال وتقليص رواتب اخرين.وقال مراسل /المعلومة/، ان العشرات من موظفي شركة كاله قطعوا طريق الجمالية بالقرب من الشركة احتجاجا على تسريح عدد من العمال وتقليص رواتب الموظفين الاخرين، بالاضافة الى التأخر بدفع المستحقات.واضاف ان موظفي الشركة […]

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