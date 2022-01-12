البنك الدولي: العراق سيشهد اعلى نمو اقتصادي من بين الدول العربية

2022/01/12 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع البنك الدولي، ان العراق سيشهد اعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023.

وقال البنك في تقرير له لشهر كانون الثاني الحالي ،انه “من المتوقع ان يشهد العراق اعلى نمو اقتصادي من بين الدول العربية ودولة ايران خلال العام 2022 وبواقع 7.3 بالمئة ارتفاعا من 2.6 بالمئة في العام 2021 بعد انخفض هذا النمو الى – 15.7 بالمئة في العام 2020″، مبينا انه من “المتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي في العراق مرتفعا عن باقي الدول العربية لعام 2023 على الرغم من انخفاضه ليصل الى 6.3 بالمئة”.

وأضاف البنك أنه من “المتوقع ان يكون النمو الاقتصادي للسعودية في العام 2022 بنسبة 4.9 بالمئة، ولدولة قطر 4.8 بالمئة، ولدولة الكويت 5.3 بالمئة، ولمصر 5.5 بالمئة، والامارات 4.6 بالمئة، والبحرين 3.2 بالمئة، وتونس 3.2 بالمئة، والاردن 2.3 بالمئة، والجزائر 4.1 بالمئة، وايران 2.4 بالمئة، وجيبوتي 4.3 بالمئة، وعمان 3.4 بالمئة والجزائر 2 بالمئة”.

فيما لم يشير البنك توقعاته الى كل من لبنان، وليبيا لعدم وجود مؤشرات اقتصادية واضحة له، مبينا ان “النمو الاقتصادي تراجع في لبنان في العام 2021 الى – 10.5 بالمئة، وارتفع النمو الاقتصادي في ليبيا في نفس العام الى 78.2 بالمئة”.

ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو 2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023.



مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.

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