شروط النجفيين لاختيار محافظ جديد

2022/01/12 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

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حدد مواطنون في النجف شروطا ومواصفات لاختيار المحافظ الجديد بعد استقالة المحافظ لؤي الياسري مشددين على ضرورة توفر معايير الكفاءة والشجاعة بفتح ملفات الفساد واكمال المشاريع الخدمية المتلكئة.

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