مليارات افغانستان.. أموالٌ مجمّدة في الخارج وشعبٌ يبيع أطفاله حتى يعيش

2022/01/12 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت عودة طالبان المفاجئة للسلطة إلى حالة من الارتباك بين مئات الدبلوماسيين الأفغان في الخارج.

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