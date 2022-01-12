”الشيوعيون تائقون إلى تصغير الوطن لتكبر الفكرة“،،،!! رد على مقال … - حسان عاكف

2022/01/12 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسان_عاكف رئيس تحرير ”جريدة الصباح“: ”لم يكن العراق وطنا عند الشيوعيين، بل كان جزءاً من مشروع أممي“…!! ”الشيوعيون تائقون إلى تصغير الوطن لتكبر الفكرة“،،،!!في عددها الصادر يوم ٤-;- كانون الثاني الجاري نشرت جريدة الصباح الرسمية مقالا لرئيس تحريرها السيد احمد عبدالحسين، في عموده ”قرطاسي“ عنونه «العراق المشكوك به»، وأعاد نشره على صفحته الخاصة في الفيسبوك، إفتتحه بكلمات للملك فيصل الاول عبر فيها المل ......





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