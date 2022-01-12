2022/01/12 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منيت آمال ساحل العاج بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بانتكاسة كبيرة عشية مباراتها الأولى في البطولة، بعد أن خسرت جهود حارسها الأول سيلفان غبوهو لاتهامات مرتبطة بالمنشطات.وكشف الاتحاد العاجي عن خبر الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي “فيفا” الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مواجهة “الفيلة” الافتتاحية مع غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة […]

ظهرت المقالة كأس أمم إفريقيا..



حارس ساحل العاج يقع في المحظور أولاً على الايام نيوز.

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