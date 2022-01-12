2022/01/12 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..محافظ بغداد يوجة بأن يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة للمحافظة

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محافظ بغداد يوجة بأن يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة للمحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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