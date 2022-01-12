رعد فنر وعدنان محمد يوقّعان على كشوفات النجف

2022/01/12 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي تعاقدها بشكل رسمي مع لاعبين اثنين لتدعيم دفاعات فريق الكرة في ما تبقى من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي .وذكر بيان مقتضب للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن"هيئة إدارة نادي النجف عززت صفوف فريق الكرة بالمدافع رعد فنر، قادماً من نادي أربيل "، مضيفاً، أن" المدافع عدنان محمد وقع هو الآخر على كشوفات غزلان البادية ".وتأتي هذه التعاقدات بعد انتقال اللاعب محمد عبد الزهرة من النجف الى صفوف نادي نفط الوسط .

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