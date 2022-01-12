44 شخصا بينهم نساء رشحوا رسميا لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/12 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء،

باعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر ان "عدد المرشحين المتقدمين

لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن بشكل

رسمي بلغ (44) شخصاً".

وأضاف، ان "من ضمن المرشحين عدد

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