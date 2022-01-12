الكاظمي الى النجف اليوم ..وهذه الاسباب

2022/01/12 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الأربعاء، عن

زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي إلى محافظة النجف الاشرف خلال

الساعات المقبلة.

وقالت المصادر إن "وفداً وزارياً برئاسة

الكاظمي سيزور خلال الساعات المقبلة

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