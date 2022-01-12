صحة كردستان تعلن دخول الإقليم في الموجة الرابعة لكورونا

2022/01/12 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، دخول الإقليم في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، فيما حذرت من الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”.وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مقطع مصور، ان “إقليم كردستان دخل في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ونحذر المواطنين من الانتشار السريع لمتحورة أوميكرون”.ودعا البرزنجي، المواطنين، الى “الالتزام بالتعليمات …

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