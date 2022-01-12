أم مصابة بالسرطان تنشر لوحة اعلانية في وسط تايمز سكوير لتضمن مواعدة ابنتها بعد وفاتها.. ماذا كتبت عليها؟

2022/01/12 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر تايمز سكوير في نيويورك بتحويل مساحة المدينة إلى إعلانات مبهرة، من عروض برودواي إلى العلامات التجارية الشهيرة.ولكن الآن تستخدم أم إحدى تلك اللوحات الإعلانية لتطلب من الرجال مواعدة ابنتها

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