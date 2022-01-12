بغداد اليوم تهنئ الصحفي مصطفى باسم الربيعي بنيله شهادة الماجستير

2022/01/12 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تهنئ وكالة بغداد اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، الصحفي مصطفى باسم الربيعي ، بنيله شهادة الماجستير بتقدير عال.

وتبارك الوكالة للزميل مصطفى باسم الربيعي ، على جهده الذي تكلل بالنجاح والتوفيق بعد انجازه رسالته الموسومة ب (معايير تحرير الأخبار في الفضائيات العراقية ووكالات الأنباء المصورة).

وجرت مناقشة الزميل مصطفى باسم الربيعي ، اليوم، في قاعة الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) في كلية الإعلام جامعة بغداد.

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