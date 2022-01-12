الداخلية تعلن الموافقة على اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباط الاتحادية

2022/01/12 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، الموافقة على اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباط الشرطة الاتحادية الذين تخرجوا من الدورة الخمسين في كلية الأركان المصرية.

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وذكر الغانمي في بيان، تلقاه "ناس" (12 كانون الثاني 2022)، ان "العلوم الأكاديمية والعلمية عندما تمزج بالعمل الأمني تثمر عن الوصول إلى مؤسسة أمنية مهنية قادرة على تحقيق أهدافها، وهذا ما نسعى إليه، حيث إستحصلنا موافقة وزارة الدفاع على اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباطنا الأبطال في الشرطة الاتحادية الذين تخرجوا من الدورة الخمسين في كلية الأركان في جمهورية مصر العربية".

واضاف "إننا في الوقت الذي نبارك لهم النجاح ندعوهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة العراق بلد العلم والعلماء".

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