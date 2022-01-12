عراق السبعينيات.. رحلة مصورة يكشفها صحفي هولندي بعد 50 عامًا

2022/01/12 | 13:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة في حياة العراقيين قبل عقود (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كان غزو العراق عام 2003 بداية لتفتت المدينة ومحو ملامحها، وربما أنّ أغلب العراقيين نسوا شكل مدينتهم وصلابة العمران فيها والذي كان متداخلًا بعمقها التاريخي الذي شكلته حقب مختلفة من التاريخ الإسلامي، ولكنّ الصحفي جان غيريتس لم ينس ذلك، وهو سائح هولندي كانت أول زيارة له إلى العراق في عام 1971، ثم تعدّدت زياراته فيما بعد.

غيريتس نشر صورًا عديدة من زيارته للعراق في بداية السبعينيات والثمانينيات، وهو يخطط لزيارة جديدة في الأشهر المقبلة، حيث علّق على صورة قد نشرها لشارع الرشيد قائلاً: "يجب الحفاظ على هذه المباني وعدم تركها تنهار أو تهدم لبناء مبانٍ قبيحة جديدة.



إنه يجعل الشارع أكثر جاذبية للسياح".

وينشر "ألترا عراق" الصور التي كشفها غيريتس كاملة، وهي رحلة مختلفة في شوارع العراق وكيف كان شكل الحياة فيه قبل نحو خمسة عقود:

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