محافظة بغداد توجه بأن يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة لها

2022/01/12 | 13:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه محافظ بغداد، بأن يكون الدوام 50% في الدوائر التابعة للمحافظة، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وتسجيل اصابات بمتحور أوميكرون.

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