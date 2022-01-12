تقرير امريكي: واشنطن تشن غارات جوية في العراق وسوريا دون الإفصاح عنها

2022/01/12 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع فويس اوف أمريكا، بأن أرقام الغارات الجوية المنشورة والتي يعتمد عليها الصحفيون لرصد هذه الضربات ، هي صورة غير مكتملة للعدد الإجمالي للغارات الجوية العالمية التي نفذها الجيش الأمريكي منذ عام 2019 ، حيث قامت فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب تم إنشاؤها في الشرق الأوسط بشن غارات جوية إضافية […]

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