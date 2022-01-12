2022/01/12 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، عن موافقة وزارة الدفاع على اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباط في الشرطة الاتحادية.

وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العلوم الأكاديمية والعلمية عندما تمزج بالعمل الأمني تثمر عن الوصول إلى مؤسسة أمنية مهنية قادرة على تحقيق أهدافها، وهذا ما نسعى إليه".

واكد، "إستحصاله موافقة وزارة الدفاع على اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباط في الشرطة الاتحادية الذين تخرجوا من الدورة الخمسين في كلية الأركان بجمهورية مصر العربية".

وتابع، "في الوقت الذي نبارك لهم النجاح ندعوهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يستحصل موافقة من الدفاع تخص ضباط الشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يستحصل موافقة من الدفاع تخص ضباط الشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).