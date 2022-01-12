تطور أزمة ديوكوفيتش.. نجم التنس يقر بتقديم معلومات خاطئة

2022/01/12 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، الأربعاء، أنه قدم وثيقة لمسؤولين الهجرة الأستراليين كانت تحتوي على معلومات كاذبة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

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