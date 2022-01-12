السعودية..

2022/01/12 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الغموض حول "ممرات جنائزية" طويلة، والتي تشير إلى وجود شبكة علاقات اجتماعية متطوّرة قبل 4500 عام، امتدت عبر مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية.

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