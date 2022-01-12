التجارة تستحدث منافذ جديدة لاستلام مفردات السلة الغذائية

2022/01/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية منافذ جديدة لاستلام مفردات السلة الغذائية استعداد لإطلاق الوجبة الاولى للسلة للعام 2022.

وقال مدير عام الشركة المهندسة لمى هاشم الموسوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المنافذ الجديدة التي استحدثت لاستلام مواد السلة الغذائية هي لضمان انسيابية العمل ووصول المواد الى المواطنين باجود الأنواع".

وأضاف أن "شركته ماضية بالسعي لتفعيل وتنفيذ كل العقود الاستثمارية مع خلق فرص استثمارية جديده في كافة مواقع الشركة مما يعود بالإيرادات والفوائد المادية الى الشركة ولموظفيها".

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