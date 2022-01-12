بسبب الجائحة.. محافظة بغداد تقلص دوام موظفيها

2022/01/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تقليص الدوام الرسمي للموظفين العاملين ضمن كوادرها جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ودخول متحور أوميكرون للبلاد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المحافظة وحصلت عليها (بغداد اليوم) ان "مجلس محافظة بغداد اولى الدوائر الحكومية التي تعود لنظام دوام الـ 50% للموظفين وتوجه الدوائر المرتبة بها بذلك بعد ارتفاع عدد الاصابات ودخول الـ اوميكرون".

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