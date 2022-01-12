ديالى تسجل اعلى معدل يومي للاصابات بكورونا والوفيات لم تتوقف

2022/01/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اعلى معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا خلال 2022.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت 27 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو اعلى معدل يومي للاصابات خلال 2022 لافتا الى ان حالة وفاة سجلت بسبب مضاعفات الوباء وهي 4 خلال العام الجاري و3 خلال الساعات 72 الماضية".

واضاف، ان "الارتفاع في معدل الاصابات اليومية مثير للقلق ما يدفعنا الى مناشدة الاهالي بضرورة الاقبال على اللقاحات واخذ الجرعات لحصر الاصابات وتفادي فقدان المزيد من الارواح مؤكدا بان اللقاحات هي خط مهم في كبح جماح الوباء وتفادي انتشاره في المناطق ".

واشار الى ان "اجمالي الاصابات المؤكدة بالوقت الراهن هي 77557 اصابة والشفاء76869 حالة والوفيات 529 حالة".

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