النهرين يصدر ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة

2022/01/12 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف النهرين الاسلامي / أحد تشكيلات وزارة المالية، الأربعاء، عن اصدار ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي .وقالت مديرة قسم الدراسات لمى عبدالعزيز مصطفى في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة /2019 والموطنة رواتبهم لدى مصرفنا (حصرا) […]

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