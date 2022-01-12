باستخدام أجهزة هيدروليكية.. الدفاع المدني تحرر جثة عامل حشر في مصعد بالشورجة

2022/01/12 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، من انتشال جثة عامل حشر في مصعد للبضائع في سوق الشورجة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2022)، ان "فرق الدفاع المدني استخدمت معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير جثة عامل حشر جسده بين مصعد للبضائع وجدار بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في منطقة سوق الشورجة التجاري وسط بغداد".

واضاف البيان "حيث اضطرت الفرق الى قص المعدن وتحرير الجثة ليتم تأمين اخراجها ونقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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