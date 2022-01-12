جندي بولندي يعترف بقتل 240 مهاجرا على الحدود مع بلاروسيا

2022/01/12 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف الجندي البولندي، إميل شيشكو، الذي فر إلى بيلاروس المجاورة في وقت سابق، بأن الجيش تلقى أوامرا بإطلاق النار على المهاجرين الذين حاولوا الدخول إلى بولندا، مؤكدا مقتل 240 مهاجرا.وقالت لجنة التحقيقات البيلاروسية: “أثناء التحقيق في القضية الجنائية، قال إميل شيشكو إنه منذ 8 يونيو، شارك مع زملائه في جرائم قتل منظمة في […]

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