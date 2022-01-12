الاتحاد: البارزاني يفرض شروطا تعجيزية علينا بشان رئاسة الجمهورية

2022/01/12 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الأربعاء , ان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني مازال يفرض شروطا تعجيزية خلال مباحثاته مع الاتحاد الوطني بشان تسمية شخصية رئيس الجمهورية.وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الخلاف بشأن تسمية رئيس الجمهورية مازال غير محسوم […]

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