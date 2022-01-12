ابرزها الاقتراع السري.. ثلاث مخالفات تهدد بقاء الحلبوسي على كرسي الرئاسة

2022/01/12 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الاربعاء، عن وجود ثلاث ثغرات قانونية خلال الجسلة الاولى لمجلس النواب تلزم المحكمة الاتحادية الاخذ بها، مبينة ان انتخابات هيئة رئاسة البرلمان مخالفة للدستور ولا يمكن الاخذ بها مطلقا.وقالت الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جلسة مجلس النواب الاولى لم تشهد اي خرق خلال رئاسة رئيس السن محمود المشهداني […]

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