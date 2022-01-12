صحة إقليم كردستان تعلن انتشار الموجة الوبائية الرابعة

2022/01/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي ،اليوم الاربعاء، انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في الإقليم.

وقال البرزنجي إن بداية الموجة الرابعة القوية والسريعة بدأت مع انتشار فيروس كورونا، والسلالة المتحورة من اوميكرون داعيا الى زيادة اتباع التدابير الوقائية الشخصية، مع ضرورة أخذ التطعيم المضاد، وارتداء القناع الطبي، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة.

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