النائب عن الحكمة علي الفارس يفصح عن ذمته المالية لعام 2022

2022/01/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصح النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي شداد الفارس، عن ذمته المالية للعام 2022 أمام هيئة النزاهة.

وتسلم الفارس وصل استلام من النزاهة يثبت كشف ذمته المالية.

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