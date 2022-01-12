توقيف شخص على خلفية إضرام النار في تمثال لسليماني في إيران

2022/01/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت السلطات الإيرانية شخصا تشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال قاسم سليماني في جنوب غرب البلاد وفق ما أفاد مسؤول قضائي محلي.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن مجهولين في مدينة شهركرد، أحرقوا التمثال بعد ساعات من رفعه تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال القائد العسكري بضربة جوية أميركية.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أحمد رضا بهرمي إنه تم توقيف منفّذ هذا العمل وذلك وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين الالكتروني التابع للسلطة القضائية.

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