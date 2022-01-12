الدفاع توافق على منح لقب الركن لضباط الشرطة الاتحادية

2022/01/12 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتماد شهادة الماجستير ولقب شارة الركن لضباط في الشرطة الاتحادية الذين تخرجوا من الدورة الخمسين في كلية الأركان.

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