2022/01/12 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التجارة، استحداث الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية منافذ جديدة لاستلام مفردات السلة الغذائية، استعداد لاطلاق الوجبة الاولى للسلة للعام 2022.وقالت مدير عام الشركة لمى هاشم الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المنافذ الجديدة التي استحدثت لاستلام مواد السلة الغذائية هي لضمان انسيابية العمل ووصول المواد …

ظهرت المقالة إستعداداً لاطلاق السلة الغذائية الأولى 2022..



التجارة تستحدث منافذ جديدة لاستلامها أولاً على النور نيوز.

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